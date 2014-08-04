Авіація РФ 5 разів за добу порушила повітряний простір України - прикордонники

Про це УНІАН повідомили у відділі питань із взаємодії із ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України.

«Продовжуються порушення повітряного простору України авіацією та безпілотними літальними апаратами ЗС РФ», - йдеться в повідомленні.

«З 08.43 до 08.50 3 серпня прикордонний наряд на напрямку н.п. Новоруський (РФ) – н.п. Золотарівка (Україна) спостерігав заліт до 2 км вглиб території України та повернення безпілотного літального апарату. Прикордонним нарядом здійснено обстріл виявленого БПЛА зі стрілецької зброї», - зазначає Держприкордонслужба.

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Також повідомляється, що «о 11.55 3 серпня прикордонним нарядом на напрямку н.п.Новоруський (РФ) – н.п. Золотарівка (Україна) виявлено 2 вертольоти «Мі-24», які залетіли на територію України до 1 км та о 12.04 повернулися до РФ».

Крім того, Держприкордонслужба зазначає, що «о 12.35 прикордонним нарядом на напрямку н.п. Деркул (РФ) – н.п. Герасимівка (Україна) виявлено 2 вертольоти «Мі-24», які залетіли на територію України до 2 км та о 12.40 повернулися до РФ».