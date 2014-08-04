Терористи заблокували автоколону експертів, які розслідують причини падіння Boeing

Міжнародна група експертів сьогодні, станом на 12.40, не змогла приступити до роботи на території падіння літака Boeing-777 внаслідок блокування пересування колони терористами, які контролюють цю територію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства регіональної політики України, за повідомленням з місця подій, наразі тривають перемовини між представниками місії ОБСЄ та терористами щодо можливості продовження руху.

Українські військові підкреслюють, що не ведуть жодних бойових дій у радіусі 20 км від місця падіння літака та 10 км вздовж маршруту руху колони експертів.

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Як зазначили в Мінрегіоні, до роботи мали приступити 124 спеціалісти, які рухались на місце аварії літака у 18-ти автомобілях. Група планувала обстежити два поля на захід від місця катастрофи.

Також, за даними Мінрегіону, сьогодні о 12.20 з Харкова до Королівства Нідерланди вилетів літак, на борту якого контейнери, що містять фрагменти тіл і особисті речі загиблих пасажирів літака Boeing-777, знайдені експертами на місці падіння літака протягом 1-2 серпня, а також матеріал ДНК та особисті речі, які певний час знаходилися в морзі в Донецьку.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак «Boeing-777» Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітний-ракетного комплексу «Бук».

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Усі 298 осіб, які перебували на його борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири - були підданими Нідерландів. 43 людини, які перебували на борту, зокрема всі члени екіпажу були громадянами Малайзії.

31 липня міжнародним експертам, котрі прибули з Нідерландів та Австралії, вдалося потрапити на місце катастрофи літака, де вони зараз займаються пошуком решти тіл загиблих, котрих, за даними МЗС Австралії, може бути ще близько 80, та особистих речей жертв цієї катастрофи.