Японія введе новий пакет санкцій проти Росії

Раніше генеральний секретар кабінету міністрів Японії Йосіхіде Суга заявив про намір офіційного Токіо розширити санкції відносно Росії у зв'язку з ситуацією в Україні, повідомляє Коммерсант.ru, з посиланням на агентство "Кіодо".

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"Японія прийме додаткові санкції відносно РФ у зв'язку з напруженою ситуацією в Україні", - зазначив він, уточнивши, що мова йде про заморожування банківських рахунків фізичних осіб та організацій, які, на думку Японії, "причетні до дестабілізації ситуації в Україні", а також про заборону на імпорт низки товарів з Криму.