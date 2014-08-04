Губернатор Херсонщини просить РНБО запровадити на території області воєнний стан

Як передає кореспондент УНІАН, про це губернатор заявив сьогодні під час прес-конференції в Херсоні.

За словами Одарченка, тактика Російської Федерації з дестабілізації ситуації в Херсонській області змінилася. Так, навесні нинішнього року відбувалися акції сепаратистського характеру, наприклад, мітинги за об'єднання з Російською Федерацією і утворення "Херсонської народної республіки". Проте такі акції, на думку губернатора, не були сприйняті населенням Херсонської області.

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Сьогодні ж, вважає Одарченко, дії ворожої сторони відновилися, і основна мета їх - підірвати довіру українського народу до державної влади і зірвати мобілізацію.

«Тому обласна влада звернулася до Ради Національної безпеки і оборони України з проханням запровадити на території Херсонської області воєнний стан», - наголосив голова ОДА.

Одарченко переконаний, що має бути побудована серйозна структура, яка включатиме міліцію, Службу безпеки України, військових і громадськість, і яка дасть змогу протидіяти агресії з боку Росії. Побудувати ж таку структуру, на його переконання, можливо лише за умови запровадження воєнного стану.

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Як повідомляв УНІАН, Юрій Одарченко 25 липня подав на ім'я президента України Петра Порошенка заяву про відставку з посади голови Херсонської ОДА. Свою відставку він мотивував заявою А.Яценюка про відставку з посади глави уряду і неможливістю, в цьому зв'язку, реалізовувати бачення партії «Батьківщина» щодо подальшого розвитку демократичної, правової і соціальної держави.

Одарченка було призначено на посаду голови Херсонської ОДА указом в.о. президента України Олександра Турчинова 2 березня 2014 року.

Одарченко нині є народним депутатом України, членом парламентської фракції «Батьківщина».