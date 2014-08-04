Росія продовжує акти агресії проти України - МЗС

Окрім того, продовжуються вторгнення у повітряний простір України російської військової авіації та безпілотників, відбувається безперервне нарощування важкої бронетехніки та підрозділів російських Збройних Сил, а також облаштування їх вогневих позицій вздовж українсько-російського державного кордону.

Про це йдеться в коментарі Міністерства закордонних справ України, який УНІАН надали в департаменті інформаційної політики відомства.

Як зазначається в коментарі, внаслідок обстрілів є жертви серед цивільного населення та військовослужбовців, зруйновано житлові, адміністративні та господарські будинки.

4 серпня 2014 року нотою Міністерства закордонних справ України вкотре було висловлено категоричний протест російській стороні у зв’язку з актами агресії проти нашої держави, які було вчинено з 1 по 3 серпня ц.р. Зокрема, з території Росії завдано низку артилерійських ударів по позиціях Збройних Сил України поблизу пунктів пропуску через державний кордон України «Довжанський», «Дякове» та «Червонопартизанськ», населених пунктів Дякове і Станиця Луганська у Луганській області та населеного пункту Амвросіївка Донецької області.

У районах населених пунктів Благовіщенка, Герасимівка, Золотарівка, Красна Талівка, Широке та Юганівка Луганської області було зафіксовано вторгнення у повітряний простір України з території Росії одинадцяти вертольотів, зокрема, Мі-8, МІ-24 та КА-52. Безпілотні літальні апарати проникали з території Росії у повітряний простір України у районі прикордонного пункту пропуску «Довжанський», населених пунктів Герасимівка, Золотарівка, Благовіщенка та Юганівка Луганської області, а також Сєдове Донецької області.

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