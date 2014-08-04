Голова Полтавської облради вважає аморальним проведення Сорочинського ярмарку під час війни

Про це сказано в офіційній заяві Ворони, текст якої є в розпорядженні УНІАН.

”Щодня на Сході України гинуть наші хлопці-патріоти, які віддають своє життя, захищаючи Батьківщину. Тому організація розважальних заходів поки що, на моє переконання, є не лише недоцільною, а просто аморальною. Крім того, проведення ярмарку може стати провокацією для можливих терористичних дій з боку сепаратистів. Нашим головним завданням, вважаю, не дати суперникові ні єдиного шансу для дестабілізації ситуації в Полтаві», - сказано в заяві.

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Він також зазначив, що за дорученням президії і постійних комісій обласної ради, президентові України Петру Порошенку і прем`єр-міністрові України Арсенію Яценюку було направлено листи з проханням розглянути можливість внесення відповідних змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 червня 2014 № 605-р «Про затвердження переліку виставок і ярмарків, які проводитимуться в Україні в 2014 році, яким надається статус міжнародних і національних» про перенесення проведення Національного Сорочинського ярмарку в нинішньому році на невизначений час”.

Як повідомляв УНІАН, після спорів щодо проведення ярмарку, цими днями ухвалено рішення про його проведення з 18 по 24 серпня в селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області.

Організаторами заходу виступили ТОВ «Сорочинський ярмарок» і Полтавська обласна державна адміністрація. Нинішній захід має проходити під гаслом «Україна єдина!».