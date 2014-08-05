Експерти на місці падіння "Боїнга" змогли попрацювати півтори години
Терористи у понеділок блокували проїзд міжнародної групи експертів до місця падіння малазійського "Боїнга" - експерти змогли попрацювати лише півтори години.
Про це повідомляє Державна комісія з розслідування катастрофи.
"Сьогодні міжнародній групі експертів, через блокування терористами руху колони протягом певного періоду, вдалося попрацювати на місці падіння літака Boeing 777 короткий проміжок часу – близько півтори години. Було проведено пошукову операцію у шести квадратах в районі населених пунктів Красний Луч, Петропавлівка, Московське. Знайдені особисті речі та документи загиблих (паспорти і фотоальбоми)", - йдеться у повідомленні.
За даними комісії, група зі 124 експертів наразі повернулася на базу дислокації у Соледарі. У вівторок до місця розслідування відправиться автоколона із 116 експертами.
Читайте такожПеред катастрофою на борту Боїнга не сталося "нічого надзвичайного" - джерело
"Передача відповідальності за супроводження колони до представників "ДНР" буде організована в північно-східній частині Дебальцевого. Під час всієї операції у згаданому районі не буде жодних переміщень військ або стрільби з боку Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.
У комісії також повідомили, що у понеділок з міжнародного аеропорту Харків до Королівства Нідерланди було відправлено контейнери з фрагментами тіл та особистим речами загиблих пасажирів, що були знайдені експертами протягом п’ятниці та суботи, а також матеріал ДНК та особисті речі, які деякий час знаходилися у морзі Донецька.