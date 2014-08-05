Біля українського кордону зосереджені 33 тисячі російських військових - Коваль

Про це повідомив заступник секретаря РНБО Михайло Коваль в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

За його словами, ударні угруповання поблизу державного кордону України дійсно створені. загальна чисельність ударних угруповань на суміжній до української території становить до 33 тисяч військовослужбовців РФ.

"Особливо потужні угруповання знаходяться на території Криму (23 тисячі військовослужбовців РФ). Не менш потужні знаходяться від Чернігова до Таганрозького напрямку. Там розгорнуто готові пункти управління. І всі ті заходи, які зараз проводяться на територіях, прилеглих до сходу нашої держави, говорять про те, що йде чітка демонстрація у підготовці збройних сил Російської Федерації на ведення активних бойових дій", - сказав Коваль.

За його інформацією, всього поблизу кордонів України знаходиться до 33 тисяч військовослужбовців Збройних сил РФ і до 160 танків.