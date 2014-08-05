Бойовики намагаються повернути собі втрачені позиції - Тимчук

Про це повідомляє Дмитро Тимчук з групи "Інформаційний опір" на своїй сторінці в соцмережах.

У районі Свердловська відзначається скупчення сил і засобів бойовиків для подальшого перекидання в райони Сніжного, Ровеньок і Тореза. Також спостерігається скупчення живої сили і техніки противника в районі Горлівки для оборони даного району, а також для подальшого перекидання в райони Сніжного, Тореза та Шахтарська.

Також Тимчук повідомляє, про дії розвідувально-диверсійних груп терористів в раніше звільнених районах, у тому числі з використанням безпілотників.

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Тривають обстріли позицій сил АТО:

- з боку Росії обстріляний командний пункт української бригади в прикордонному районі поблизу Дякове. Обстріл здійснено з артилерії.

- з РСЗВ БМ-21 «Град» обстріляні позиції сил АТО поблизу Амвросіївки, Волнухине, двічі - позицій в районі аеропорту в Луганську.

- з мінометів обстріляні позиції сил АТО в районі Розкішне.

- зі стрілецької зброї обстріляні позиції сил АТО в районі Кам'янки і Вільхуватки.

- з артилерії обстріляні позиції силовиків поблизу Макарове.

За словами Тимчука, сили АТО повсюдно відкривали у відповідь вогонь.