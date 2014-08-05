Бойовики намагаються повернути собі втрачені позиції - Тимчук
Ситуація в зоні АТО схильна до загострення, що викликано повсюдними спробами бойовиків організувати контратаки і повернути раніше втрачені позиції.
Про це повідомляє Дмитро Тимчук з групи "Інформаційний опір" на своїй сторінці в соцмережах.
У районі Свердловська відзначається скупчення сил і засобів бойовиків для подальшого перекидання в райони Сніжного, Ровеньок і Тореза. Також спостерігається скупчення живої сили і техніки противника в районі Горлівки для оборони даного району, а також для подальшого перекидання в райони Сніжного, Тореза та Шахтарська.
Також Тимчук повідомляє, про дії розвідувально-диверсійних груп терористів в раніше звільнених районах, у тому числі з використанням безпілотників.
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Тривають обстріли позицій сил АТО:
- з боку Росії обстріляний командний пункт української бригади в прикордонному районі поблизу Дякове. Обстріл здійснено з артилерії.
- з РСЗВ БМ-21 «Град» обстріляні позиції сил АТО поблизу Амвросіївки, Волнухине, двічі - позицій в районі аеропорту в Луганську.
- з мінометів обстріляні позиції сил АТО в районі Розкішне.
- зі стрілецької зброї обстріляні позиції сил АТО в районі Кам'янки і Вільхуватки.
- з артилерії обстріляні позиції силовиків поблизу Макарове.
За словами Тимчука, сили АТО повсюдно відкривали у відповідь вогонь.