BBC: Бойовики на сході займали лікарні та погрожували медперсоналу - Human Rights Watch

Про це у своєму звіті заявляє правозахисна організація Human Rights Watch, повідомляє ВВС Україна.

Зокрема, організації відомі щонайменше чотири випадки, коли бойовики використовували захоплені карети «швидкої» у Слов`янську для перевезення своїх бійців до Донецька.

Human Rights Watch також заявляє, що бойовики розміщували озброєних людей у лікарнях для нібито охорони своїх поранених. Це, на думку правозахисників, створювало небезпеку для мирного населення та персоналу медустанов.

Читайте такожБойовики окопалися в обласній лікарні Донецька - Тимчук

Такі дії, констатують в організації, заборонені міжнародним правом.

Водночас Human Rights Watch відзначає п`ять випадків обстрілів лікарень, у результаті яких загинули щонайменше двоє медичних працівників.