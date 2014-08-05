BBC: Бойовики на сході займали лікарні та погрожували медперсоналу - Human Rights Watch
Бойовики на сході України викрадали машини «швидкої допомоги» для власних потреб, знищували чи захоплювали медичне обладнання та погрожували працівникам медустанов.
Про це у своєму звіті заявляє правозахисна організація Human Rights Watch, повідомляє ВВС Україна.
Зокрема, організації відомі щонайменше чотири випадки, коли бойовики використовували захоплені карети «швидкої» у Слов`янську для перевезення своїх бійців до Донецька.
Human Rights Watch також заявляє, що бойовики розміщували озброєних людей у лікарнях для нібито охорони своїх поранених. Це, на думку правозахисників, створювало небезпеку для мирного населення та персоналу медустанов.
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Такі дії, констатують в організації, заборонені міжнародним правом.
Водночас Human Rights Watch відзначає п`ять випадків обстрілів лікарень, у результаті яких загинули щонайменше двоє медичних працівників.