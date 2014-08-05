За співпрацю з терористами затримано начальника міліції Маріуполя

11:11, 05 серпня 2014
Політика
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Бійцями батальйону "Шахтарськ" за співпрацю з терористами затримано начальника міліції Маріуполя Олега Моргуна.

Олег Моргун / Олег Ляшко

Про це народний депутат Олег Ляшко повідомив на своїй сторінці в Facebook.

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"Цей зрадник співпрацював із терористами. Прокуратура порушила проти Моргуна справу за зраду Присязі. Була інформація, що цей ватнік збирається втекти, тому ми його затримали і передали співробітникам прокуратури. Сподіваюсь, ця операція стане прикладом початку люстрації у правоохоронних органах", - написав Ляшко.

Допис by Олег Ляшко.
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