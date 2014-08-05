На Донбасі діють близько 12 тисяч терористів, їхня кількість збільшується - Тимчук

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук сьогодні на брифінгу в Києві.

«За нашими оцінками, на Донбасі діють близько 12 тисяч терористів», - заявив він.

«Спостерігається тенденція до збільшення, оскільки місяць тому ми фіксували близько 10 тисяч», - додав він.

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Також експерт додав, що «ми спостерігаємо збільшення кількості найманців серед колишніх правоохоронців РФ, на нашу думку, це означає, що просто закінчується ресурс, якщо раніше набирали колишніх спецназівців запасу з досвідом бойових дій. Судячи з усього, у Росії закінчується ресурс бажаючих воювати і вже почали розширювати список кандидатів».