Командир батальйону "Донбас" прогнозує завершення АТО за місяць-півтора

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

«У Луганській області залишилося кілька міст, де чиниться опір українським військам. Основна проблема – це щоб не допустити втрат серед мирного населення. Для цього мало використовується артилерія для роботи по містах, активно використовується розвідка, і ми прагнемо не штурмувати певні райони, поки не переконаємося, що всі жителі в укриттях», - повідомив він.

«Зараз вже видно, що бойовики переходять до терору», - відзначив комбат.

«Я думаю, що місяць-півтора і в принципі все буде закінчено, і настане найважча частина – це відновлення нормального життя», - сказав Семенченко.

Читайте такожНаступ сил АТО на Луганськ і Донецьк не буде анонсованоВін уточнив, що «для активної фази АТО з проведенням загальновійськових операцій, які зараз відбуваються, достатньо такого терміну».

Читайте такожРосійські спецслужби продовжують направляти на схід України бойовиків-найманців - РНБО«Це на той випадок, якщо не будуть включені додаткові чинники: не увійде чергова група осіб невідомої національності та «ввічливих чоловічків», не буде прямої агресії чи політичних рішень припинити це все», - сказав Семенченко.