Щодо виплат в Ощадбанку Ющенку хочеться тричі сказати одне слово

Президент України Віктор ЮЩЕНКО найближчим часом спільно з Ощадбанком та Міністерством фінансів має намір проаналізувати наслідки виплат знецінених заощаджень громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час наради з головами обласних державних адміністрацій.

«За добу-дві ми завершимо аналіз і отримаємо більш повну реакцію Ощадбанку і Мінфіну», - сказав В.ЮЩЕНКО.

У той же час, за словами глави держави, якщо серйозно проаналізувати певні цифри, то Україна стоїть «перед дуже серйозним викликом». «Я би сказав слово «дуже» тричі. У нас такого ще не було останні вісім років», - сказав Президент.