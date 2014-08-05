Генсек НАТО відвідає Україну 7 серпня

Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен відвідає Україну 7 серпня.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю власному кореспонденту УНІАН повідомив глава місії України при НАТО, посол Ігор Долгов.

Він зазначив, що візит відбудеться напередодні саміту НАТО, який пройде 4-5 вересня в Уельсі Великої Британії, в рамках якого заплановане засідання комісії Україна-НАТО на рівні глав держав та урядів.

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„Продуктивним і важливим для підготовки саміту буде візит генерального секретаря НАТО до Києва 7 серпня. Передбачається, що Расмуссен зустрінеться з керівництвом України і відбудеться обмін думками з питання, з чим ми йдемо до саміту. Зі свого боку генсек буде мати можливість почути про актуальні проблеми України та подальше бачення перспектив співпраці НАТО з Україною”, - повідомив Долгов.

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За словами українського посла, візит Расмуссена буде коротким. „Наскільки мені відомо, час перебування генсека в Україні дуже обмежений – кілька годин”, - зазначив він.