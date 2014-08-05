Бої в Донецьку тривають, серед загиблих - два мирних жителі
20:05, 05 серпня 2014Політика
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У Петровському районі Донецька наразі продовжуються активні бойові дії, достовірно відомо про двох загиблих мирних жителів.
REUTERS
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.
«Станом на 19.00 на кордоні Петровського району Донецька, села Олександрівка та міста Мар'їнки тривають активні бойові дії. Зараз достеменно відомо про двох загиблих з числа мирного населення. На місцях артобстрілів працюють бригади ДСНС України в Донецькій області та бригади швидкої медичної допомоги», - зазначається в повідомленні.
Читайте такожВулицями Донецька ходять озброєні бойовикиТакож, як зазначили у міськраді, на даний момент жителі Кіровського району повідомляють, що снаряди артзнарядь долітають до мікрорайону "Текстильник". Ця інформація перевіряється.
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