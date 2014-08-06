Ніхто не має права розповідати про операцію АТО, доки вона не закінчиться - Філатов

Про це в ефірі Еспресо.TV заявив заступник голови Дніпропетровської ОДА Борис Філатов, коментуючи невдалу спробу батальйону "Азов" прорватися у Донецьк, у результаті якої постраждали 11 бійців.

"Якщо говорити про цю операцію, то я був в курсі, що вона повинна була бути. Але мені б в голову не прийшло її проанонсувати заздалегідь", - зазначив Філатов.

"Зараз досить складно вже визначити причину, чому батальйон "Азов" налетів на фугас: чи тому, що пан Ляшко проанонсував початок операції публічно, чи тому, що, можливо, не зовсім правильно була спланована операція, чи був якийсь збіг обставин. Але, на моє глибоке переконання, до тої миті, як бойова операція не закінчиться і не будуть пораховані втрати, ніхто не має права з приводу неї виступати в публічному просторі і давати будь-які коментарі", - вважає заступник губернатора Дніпропетровська.

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"Це абсолютно невірно як з військової точки зору, так і по-людськи", - додав він.

Нагадаємо, вчора заступник командира батальйону "Азов" Ігор Мосійчук написав у себе в "Фейсбуці", що бійці двох добровольчих батальйонів ввійшли в Донецьк та розпочали "зачистку" міста від терористів.

Пізніше заступник голови Дніпропетровської ОДА Борис Філатов повідомив, бійці двох добровольчих батальйонів "Азов" і "Шахтарськ" потрапили в засідку на околиці Донецька.

На думку Філатова, причиною невдачі батальйонів став «злив» інформації про плани наступу заступником командира батальйону «Азов» Ігоря Мосійчука, який розмістив у «Фейсбуці» інформацію про початок штурму Донецька.