Росія наполягає на відправці гуманітарної допомоги Донбасу

З такою пропозицією в ході екстреного засідання РБ ООН виступив постпред РФ Віталій Чуркін, передає РИА "Новости".

За його словами, конвої з російською гуманітарною допомогою в Луганськ і Донецьк необхідно направляти під егідою і в супроводі представників червоного хреста.

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Він також повідомив, що з РФ готова "до максимальної прозорості".

"За нашою оцінкою, необхідні в першу чергу продукти харчування, медикаменти і медичне обладнання, система очистки води, електрогенератори", - сказав Чуркін.

Він підкреслив, що Росія закликає міжнародні організації "вжити термінові спільні заходи з надання гуманітарної сприяння населенню сходу України".