Постпред в ООН: Підтримка Росією бандформувань є причиною кризи в Україні

Про це повідомляє прес-служба МЗС України в Твіттері.

"Уряд України буде виконувати всі рекомендації ООН, в Україні немає гуманітарної кризи, ми можемо впоратися з ситуацією", - йдеться в повідомленні.

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Разом з тим, постпред закликав Росію контролювати свій кордон.

На його переконання, те, що Росія підтримує незаконні збройні формування і є причиною кризи в Україні.

"Якщо Росія дійсно зацікавлена стабілізувати ситуацію, ми пропонуємо припинити направляти найманців та зброю в Україну", - зазначив Павличенко