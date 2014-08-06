Постпред в ООН: Підтримка Росією бандформувань є причиною кризи в Україні
02:08, 06 серпня 2014Політика
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Т.в.о. постійного представника України в ООН Олександр Павличенко на екстреному засіданні Ради безпеки ООН заявив, що уряд України повністю виконує соціальні зобов'язання перед жителями Донецької та Луганської областей.
Reuters
Про це повідомляє прес-служба МЗС України в Твіттері.
"Уряд України буде виконувати всі рекомендації ООН, в Україні немає гуманітарної кризи, ми можемо впоратися з ситуацією", - йдеться в повідомленні.
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Разом з тим, постпред закликав Росію контролювати свій кордон.
На його переконання, те, що Росія підтримує незаконні збройні формування і є причиною кризи в Україні.
"Якщо Росія дійсно зацікавлена стабілізувати ситуацію, ми пропонуємо припинити направляти найманців та зброю в Україну", - зазначив Павличенко
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