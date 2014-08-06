Британія: Росія не може бути рятівником народу, який втягнула в конфлікт
02:28, 06 серпня 2014Політика
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Терористи не дозволяють евакуювати людей з підконтрольних їм областей.
REUTERS
Про це під час екстреного засідання РБ ООН заявив постпред Великобританії Марк Лаєл Грант.
"Давайте визнаємо - причиною погіршення гуманітарної ситуації в Донецьку і Луганську є насильство з боку сепаратистів. Там, де немає сепаратистів, немає гуманітарних проблем. Росія постачає сепаратистам зброю. Вона вербує бойовиків, був прямий обстріл з території Росії", - заявив він.
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Грант наголосив, що цей конфлікт готувався і тепер підігрівається Росією.
"Росія не може бути рятівником народу, який сама втягнула у конфлікт", - упевнений він.
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