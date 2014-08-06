Маріупольці за добу 45 разів повідомляли штабу АТО про розташування терористів - РНБО
Місцеві жителі активно допомагають силам АТО виявляти позиції терористів.
Про це повідомляє сайт РНБО.
"Місцеві жителі активно допомагають силам АТО виявляти позиції терористів. За добу на телефон довіри штабу АТО в місті Маріуполі надійшло 45 повідомлень, про осіб, які приймають участь у терористичній діяльності, вогневі позиції та розташування терористів", - йдеться у повідомленні на сайті. Читайте такожБійці батальйону "Дніпро" затримали російського бойовика-добровольця
В РНБО нагадали, що повідомити таку інформацію можна у штаб АТО у Маріуполі за номером: 094-837-18-05.
Окрім того, учора неподалік селища Мангуш підрозділи Нацгвардії затримали громадянина, який підозрюється у фінансуванні терористів.
При ньому було вилучено значну суму коштів готівкою та банківські картки. Затриманого передано до відповідних органів, для проведення слідчих дій.