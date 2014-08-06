Маріупольці за добу 45 разів повідомляли штабу АТО про розташування терористів - РНБО

Про це повідомляє сайт РНБО.

"Місцеві жителі активно допомагають силам АТО виявляти позиції терористів. За добу на телефон довіри штабу АТО в місті Маріуполі надійшло 45 повідомлень, про осіб, які приймають участь у терористичній діяльності, вогневі позиції та розташування терористів", - йдеться у повідомленні на сайті. Читайте такожБійці батальйону "Дніпро" затримали російського бойовика-добровольця

В РНБО нагадали, що повідомити таку інформацію можна у штаб АТО у Маріуполі за номером: 094-837-18-05.

Окрім того, учора неподалік селища Мангуш підрозділи Нацгвардії затримали громадянина, який підозрюється у фінансуванні терористів.

При ньому було вилучено значну суму коштів готівкою та банківські картки. Затриманого передано до відповідних органів, для проведення слідчих дій.