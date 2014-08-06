Порошенко зобов'язав голів ОДА потурбуватися про сім'ї загиблих в ході АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні на зустрічі з волонтерами.

“Користуючись нагодою, я звертаюсь до голів облдержадміністрацій. Наполягаю, щоб під персональне шефство губернатора була взята кожна родина загиблого”, - сказав президент. При цьому він зауважив, що мова йде не лише про те, щоб перевірити, що вони отримали з того, що їм належить згідно із законодавством. “Ми маємо продемонструвати, що вся держава шанує, поважає і віддає шану, свій борг родинам тих, хто віддав своє життя за свободу і волю України і українців”, - підкреслив президент.

Також він звернувся до волонтерів з пропозицією тісніше співпрацювати з органами місцевої влади у допомозі сім'ям, де є мобілізовані до лав ЗСУ, Нацгвардії, Прикордонних військ.

Читайте такожЗа добу в зоні АТО загинули 18 військовослужбовців

Також Порошенко пообіцяв найближчим часом відкрити гарячу телефонну лінію в адміністрації президента, на яку зможуть звертатись волонтери, якщо проблема не може бути вирішена на місцевому рівні. “І там, де ви не можете вирішити питання на місцевому рівні, ми готові бути залучені до цього процесу”, - сказав Порошенко. За його словами, найближчим часом буде оприлюднено номер цієї гарячої лінії.