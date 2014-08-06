Нідерландські експерти просять місцевих жителів приносити речі, знайдені на місці падіння "Боїнга"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Місія ще не завершена, наша місія не може просуватися і виконувати своє важливе завдання без допомоги влади, ми дуже вдячні українській владі за допомогу. Ми розуміємо, що є певні складнощі», - зазначив він.

«У Соледарі місцеві жителі допомагають нам організовувати роботу волонтерів, готують їжу», - зауважив Алберсберг.

Крім цього, він повідомив, що «…здається,що місцеві жителі знаходили тіла, а також особисті речі загиблих».

«Жителі, а також служба з надзвичайних ситуацій допомогли у поверненні тіл жертв до Голландії раніше», - додав представник Нідерландів.

Читайте такожМіжнародним експертам на місці падіння Boeing-777 знову заважали терористи«На сьогодні ми попросили місцевих жителів біля місця падіння знову допомогти нам. Ми роздали листівки і попросили людей приносити речі жертв, які вони могли знайти, таким чином ми збираємо ці предмети та повертаємо сім’ям загиблих», - наголосив Алберсберг.

Читайте такожМіжнародні експерти продовжують знаходити на місці катастрофи "Боїнга" речі загиблихДовідка УНІАН. 17 липня у небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із ЗРК «Бук». Усі 298 осіб, які були на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири - були підданими Нідерландів. 43 особи, зокрема всі члени екіпажу, були громадянами Малайзії.