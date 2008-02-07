Яценюк хоче дешево й швидко навчити систему ”Рада” впізнавати нардепів

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК пропонує розробникам системи “Рада-4” до третьої сесії, тобто до вересня 2008 року, запровадити функцію щодо ідентифікації народних депутатів України при голосуванні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час відвідання Інституту проблем математичних машин і систем НАН України, який працює над "Радою-4".

За словами А.ЯЦЕНЮКА, це дало б можливість нарешті виконувати конституційну норму про голосування кожного депутата самостійно. Також, на думку спікера, це спростить роботу і самих депутатів, які голосуватимуть тільки за себе, а не за ще кількох своїх колег по парламенту.

У свою чергу директор Інституту Анатолій МОРОЗОВ повідомив, що є можливість розробки варіантів ідентифікації, зокрема народних депутатів, за допомогою "серцевого ритму" та відбитків пальців.

А.ЯЦЕНЮК звернувся до розробників з проханням, щоб “це було дешево і швидко”.

Голова ВР також виступає за те, щоб розробники передбачили в системі функцію, аби народні депутати могли б в електронному варіанті читати законопроекти. За його словами, це дозволить не друкувати “стоси паперів” із законопроектами для кожного з народних депутатів України.

На запитання журналістів, чи зможуть народні депутати розібратися в усіх нововведеннях, оскільки деякі з яких не можуть навіть проголосувати трьома кнопками, спікер зазначив, що на Верховній Раді цього скликання все не закінчується. А.ЯЦЕНЮК наголосив, що треба вже працювати на майбутнє.