У Слов`янську піротехніки знешкодили майже 10 тис. вибухонебезпечних предметів



Про це УНІАН повідомили в прес-службі Слов`янської міської ради з посиланням на начальника зведеного загону Державної служби з надзвичайних ситуацій України Петра Кисельова.

Так, перебуваючи сьогодні в Слов`янську, він констатував, що фахівці піротехнічної служби відразу після звільнення міста щодня виявляли до 2500 вибухонебезпечних предметів на території Слов`янська і району. Сьогодні ця цифра зменшилася до 200 предметів в день. Загальна кількість небезпечних знахідок наближається до 10 тисяч, а саме: 489 артилерійських снарядів, що не розірвалися; 604 мінометних мін, 392 бойові гранати, 49 реактивних боєприпасів, 7814 - інші вибухонебезпечні предмети (розтяжки, саморобні пакети і т.п).

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За словами Кисельова, сьогодні фахівці піротехнічної служби обстежили центр міста, всі будівлі, які були зруйновані, «також можна бути впевненими в безпеці і водойм, які обстежили водолази». А от від відвідування кладовищ і парків керівник зведеного загону Державної служби надзвичайних ситуацій України рекомендує утриматися.

Кисельов нагадує жителям Слов`янська та району, що в разі виявлення підозрілих предметів необхідно негайно повідомити про знахідку в оперативний штаб по телефону (2-55-99).