Порошенко пропонує відновити інститут військових прокурорів



Про це УНІАН повідомили у прес-службі президента України.

У ході зустрічі з парламентаріями глава держави окрему увагу акцентував на питанні військової дисципліни та вніс пропозицію відновити інститут військових прокурорів. На його переконання, «наявність у батальйонних і тактичних групах юристів військової прокуратури значно підвищує рівень дисципліни, унеможливлює дезертирство і забезпечує більш високу боєздатність частин».

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Також він звернув увагу парламентаріїв на необхідність ухвалення ще кількох законопроектів, пов’язаних з проведенням АТО, зокрема, щодо надання правоохоронним органам права затримувати осіб, що підозрюються у скоєнні злочинів, на термін до 30 діб.

Порошенко наголосив на необхідності врегулювання питання роботи судів. На його думку, для уникнення ситуацій з ухваленням рішення під тиском бойовиків варто розглянути можливість передачі розгляд справ іншим судам України. «Ми ризикуємо наразитись на рішення іменем України, які сьогодні судді приймають або під дулом зброї терористів, або в інший не правовий спосіб. Тому є прохання, щоб ви підтримали зазначений законопроект», - підкреслив він.