ЄС готовий закрити небо для російських авіакомпаній

Про це заявив офіційний представник Європейської комісії в Німеччині Ріхард Кюнель, передає Deutsche Welle.

За його словами, Євросоюз готовий «закручувати гайки» і діяти за принципом «око за око».

«У нас немає іншого вибору», – сказав Кюнель.

Також він зазначив, що повітряні коридори встановлені міжнародними домовленостями, яких зобов'язана дотримуватися і Росія, тому вона не може в односторонньому порядку приймати які-небудь заходи, не порушуючи при цьому міжнародне право.

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Раніше повідомлялося, що європейським авіакомпаніям можуть заборонити транзитні польоти над Росією. Пізніше в Бельгійської асоціації пілотів заявили, що це рішення може привести до того, що літаки європейських авіакомпаній літатимуть до Азії через Північний полюс.

Однак глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав чутками повідомлення про обмеження транзитних польотів.