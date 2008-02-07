Росія погрожує ”економічними корективами” стосунків з Україною

Росія може внести корективи у відносини з Україною у зв`язку з членством України в НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав радник-посланник Посольства РФ в Україні Всеволод ЛОСКУТОВ сьогодні на круглому столі “Економічні наслідки євроатлантичного вибору України”.

Зокрема, В.ЛОСКУТОВ відзначив, що питання вступу України в НАТО є внутрішньою справою України.

“Це внутрішня справа України, в яку організацію вступати. Сама Україна повинна робити вибір, і вона його робить, це самостійна держава, і ми його завжди поважатимемо”, - сказав він.

При цьому представник Посольства відзначив, що у Росії також є своя політика і свої інтереси, і у зв`язку зі вступом України в НАТО можуть бути зроблені “якісь корективи, у тому числі і в економічній сфері”. За словами В.ЛОСКУТОВА, це стосується як ВПК, так і військової сфери. “Це вже наше право як самостійної держави”, - додав він.

При цьому В.ЛОСКУТОВ запевнив, що російський бізнес готовий і надалі активно працювати в Україні.