Порошенко і Байден скоординували дії щодо загроз, які постали перед Україною

Як повідомляє прес-служба глави Української держави, у телефонній розмові з Байденом Порошенко висловив вдячність за послідовну підтримку України Сполученими Штатами.

У свою чергу Байден запевнив, що в будь-якій ситуації США будуть з народом України.

Співрозмовники обговорили широкий спектр питань взаємодії в політичній, економічній та військовій сферах.

За даними прес-служби адміністрації президента США Барака Обами, Порошенко поінформував Байдена про безпосередню участь Росії у конфлікті на Донбасі та, зокрема про обстріли з російської території позицій українських військових. Він запевнив, що готовий зробити все для того, аби уникнути жертв серед мирного населення, але водночас повернути порядок на сході України.

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"Обидва лідери висловили занепокоєння російськими заявами про можливість введення російських "миротворчих сил" в Україну разом із нарощуванням російських військ на кордоні з Україною, яке триває, і подальшими поставками зброї для проросійських сил", - йдеться у повідомленні прес-служби Білого дому.