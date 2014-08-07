У РФ силою утримують 46 українських військових, щодо 18 відкрито кримінальні справи - РНБО

Про це повідомяє сайт РНБО.

Протягом усього часу російські слідчі вибивають з українців зізнання у тому, що вони цілеспрямовано обстрілювали російську територію.

За оперативною інформацією, щодо 18 наших військовослужбовців порушено кримінальні справи. Читайте такожУ Росії затримали командира батальйону 72-ї бригади і чотирьох офіцерів - журналіст

Наші військові вимагають зустрічі з українськими дипломатами. Генеральний консул України з Ростова-на-Дону намагався зустрітися із співвітчизниками та з’ясувати підстави їх затримання.

Російська сторона незаконно відмовила у зустрічі, чим грубо порушила норми міжнародного права, підкреслюють у відомстві.