У РФ силою утримують 46 українських військових, щодо 18 відкрито кримінальні справи - РНБО
13:33, 07 серпня 2014Політика
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На території Російської Федерації досі силою утримуються 18 офіцерів збройних сил України та 28 офіцерів-прикордонників.
У РФ досі силою утримуються 46 українських військових, щодо 18 відкрито кримінальні справи - РНБ / Фото: УНИАН
Про це повідомяє сайт РНБО.
Протягом усього часу російські слідчі вибивають з українців зізнання у тому, що вони цілеспрямовано обстрілювали російську територію.
За оперативною інформацією, щодо 18 наших військовослужбовців порушено кримінальні справи. Читайте такожУ Росії затримали командира батальйону 72-ї бригади і чотирьох офіцерів - журналіст
Наші військові вимагають зустрічі з українськими дипломатами. Генеральний консул України з Ростова-на-Дону намагався зустрітися із співвітчизниками та з’ясувати підстави їх затримання.
Російська сторона незаконно відмовила у зустрічі, чим грубо порушила норми міжнародного права, підкреслюють у відомстві.
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