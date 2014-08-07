На Майдані затримали диверсантів з гранатами і гранатометом - СБУ

Про це в четвер у коментарі "Українській правді" повідомив глава СБУ.

"Було затримано дві диверсійні групи. Одна - з гранатами. Яка замість того, щоб допомагати комунальникам,або самим майданівцям навести лад, збиралася здійснити диверсійний акт проти самих мирних людей. Друге - це затримання автомобіля з російськими номерами із гранатометом, який у цей час раптом почав рухатися в бік Майдану з прилеглої території", - розповів Наливайченко.

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За словами глави СБУ, обставини запланованих інцидентів зараз з'ясовуються в ході допитів затриманих.

Про точну кількість людей у складі диверсійної групи з гранатами він також не зміг повідомити на даний момент.

"Для безпеки міста і всіх громадян дійсно важливо, щоб комунальники могли прибрати хоча б проїжджу частину, що забезпечить можливість не залишати там незаконні предмети і таким чином захистити і людей на Майдані і киян", - сказав Наливайченко.

Тим часом на самому Майдані невстановлені особи зміцнюють барикади дерев'яними піддонами та колючим дротом, який вони розкладають зверху на шинах, які раніше були опорою барикад.

Цим займаються кілька десятків людей у камуфляжі з палицями. Обличчя деяких із них закриті балаклавами.

В той же час сам периметр наметового містечка трохи зменшився і тепер займає проїжджу частину вулиці Хрещатик від Будинку Профспілок до Головпошти.