В ООН підрахували постраждалих у конфлікті на Донбасі: 1543 загиблих, 4396 поранених

На сході України із середини квітня і по 7 серпня загинули 1543 осіб, 4396 дістали поранення.

Про це повідомив помічник генерального секретаря ООН з прав людини Іван Шимонович сьогодні на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку.

«Військові дії завдають величезного збитку по цивільній інфраструктурі, майну і призводять до великих жертв серед населення», - зазначив він.

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Шимонович підкреслив, що «група з моніторингу ООН і ВООЗ підрахували, що від початку військових дій - із середини квітня по 7 серпня 1543 особи убито на сході, включаючи цивільних осіб, військових і членів озброєних формувань, 4396 осіб, згідно з підтвердженими фактами і документами, поранені».