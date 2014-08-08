Україна вважає викрадених Росією Савченко та Сенцова політичними в'язнями

Російська Федерація розгорнула системний наступ на права і свободи громадян України, порушуючи універсальні норми і принципи міжнародного права. Про це йдеться в заяві МЗС України у зв’язку із незаконним утриманням у заручниках на території Росії політичних в’язнів Надії Савченко, Олега Сенцова та інших громадян України, яку УНІАН надав департамент інформаційної політики відомства.

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У заяві, зокрема, зазначається, що «уже понад місяць в слідчому ізоляторі м.Вороніж (Російська Федерація) без жодних правових підстав утримується викрадена в Луганській області та незаконно переміщена російськими спецслужбами на територію Росії військовослужбовець Збройних Сил України Надія Савченко.

Відомий український кінорежисер Олег Сенцов, а також громадяни України Геннадій Афанасьєв, Олексій Чірній, Олександр Кольченко були викрадені у травні ц.р. в Автономній Республіці Крим і досі утримуються на території РФ під надуманими приводами. Російська сторона всупереч їхній волі нав’язала згаданим особам громадянство Росії, піддає їх постійному морально-психологічному тиску, до декого з них застосовує методи каральної психіатрії.

Учора і сьогодні російські спецслужби у незаконний спосіб затримали загалом шістьох українських військовослужбовців, яким намагаються сфабрикувати звинувачення у нібито «обстрілах території Росії» та «застосуванні заборонених методів війни».

Російська Федерація, говориться в заяві, «ігноруючи норми міжнародного права, забороняє консулу України відвідувати незаконно утримуваних громадян України. Більше того, під час сьогоднішнього судового засідання у сфабрикованій справі проти українських військовослужбовців суд оголосив засідання закритим і видалив із зали консула України, чим брутально позбавив наших громадян консульсько-правового захисту».

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У світлі зусиль російської влади сфальсифікувати справи проти наших співвітчизників, МЗС України «вважає їхнє викрадення та незаконне утримування в РФ політично вмотивованим і має всі юридично-правові підстави кваліфікувати Надію Савченко, Олега Сенцова та інших громадян України як політичних в’язнів».

На виконання доручень Президента України Петра Порошенка, МЗС та інші органи державної влади і далі вживатимуть комплексних політико-дипломатичних та консульсько-правових заходів, щоб якнайшвидше повернути наших громадян додому.

«Сьогодні в МЗС України відбулася міжвідомча нарада за участю групи адвокатів-захисників Надії Савченко, під час якої було узгоджено подальший алгоритм спільних дій із звільнення Надії, котра для всіх нас стала символом мужності, незламності та вірності Вітчизні та Українському Народу.

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Україна звертається до міжнародного співтовариства із закликом до здійснення подальшого тиску на Російську Федерацію з метою негайного звільнення Надії Савченко, Олега Сенцова та інших громадян України, які були викрадені, незаконно переміщені та досі утримуються в заручниках на території РФ», підкреслюється в заяві і наголошується, що «цивілізований світ не толеруватиме подальше нехтування Російською Федерацією нормами міжнародного права та докладе максимальних зусиль для притягнення до відповідальності усіх, хто причетний до цих кричущих порушень прав і свобод людини».