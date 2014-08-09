Кличко запевняє, що домовився з "сотниками" про звільнення Майдану

Про це він розповів в ефірі "Шустер live" у п'ятницю, пише Українська правда.

Кличко зазначив, що переговори ведуться постійно і проходять важко.

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Однак, за його словами, досягнута домовленість з так званими "сотниками", що в найближчі дні "вулиця Хрещатик і прилеглі вулиці будуть звільнені для руху".