США застерігають РФ від введення військ до України, включаючи "гуманітарну допомогу"

Як повідомляє Радіо Свобода, про це заявила під час виступу у Раді безпеки ООН постійний представник США Саманта Пауер

Вона підкреслила, що будь-яке введення російських військ було б «абсолютно неприйнятним» і «розглядалося б, як вторгнення в Україну».

Як заявив у п’ятницю пізно ввечері заступник голови адміністрації президента Валерій Чалий, Росія готувала «дуже серйозну провокацію» із введенням до України своїх «миротворців», але цю провокацію зірвано.

Ця провокація мала вже в ніч на суботу «привести до непередбачуваних подій та ескалації», але її попереджено «завдяки оперативній дипломатичній роботі президента України», сказав він в ефірі «Першого національного» телеканалу.

Читайте такожПостпред США в ООН про "російських миротворців" в Україні: Ми вже бачимо "мир" у КримуУ п’ятницю Міністерство оборони Росії заявило про завершення військових навчань на півдні Росії, які критикували США і називали «провокаційним» кроком по відношенню до України.

У середу у НАТО заявили, що Росія накопичила на кордоні з Україною близько 20 тисяч військових і може ввести їх під виглядом миротворців. В альянсі вважають, що Росія може використати свої війська під прикриттям гуманітарної чи миротворчої місії.

Читайте такожМЗС просить Росію утриматися від спроб надсилання "гуманітарних" конвоїв в УкраїнуПосол Росії в ООН Віталій Чуркін раніше заявив, що Москва хоче послати гуманітарну місію для допомоги цивільному населенню на схід України.

В Адміністрації президента України заявили, що введення на територію України «миротворчого контингенту» з боку Росії розцінюватиметься як пряма агресія.