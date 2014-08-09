На Луганщині під загрозою викрадення залишаються 170 дітей

В Луганській області у небезпеці та під загрозою викрадення залишаються 170 дітей.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні комунікативної політики та зв'язків із громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Зазначається, що Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська звернулась з відкритим зверненням до Уповноваженого з прав людини в Російській Федерації Елли Памфілової. У зверненні йдеться про факти збройного перешкоджання евакуації осіб, в тому числі великої кількості дітей, із території Луганської області.

Зокрема, підкреслюється, що «за наявною інформацією, на даний момент озброєні особи продовжують здійснювати тиск на адміністрацію туберкульозного диспансеру м Алчевськ Луганської області з метою незаконного вивезення в РФ 22 дітей, які перебувають на лікуванні в зазначеному медичному закладі».

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Крім того, до цього часу не вивезені на безпечні території вихованці Краснодонського обласного дитячого будинку інтернату (в закладі 128 вихованців, з яких 85 – це діти. Із 85 дітей 51 дитина має статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. Із загальної кількості вихованців 64 лежачі) та Ровеньківського обласного дитячого будинку інтернату (в закладі 174 вихованці, з яких 20 – це діти, з них 10 мають статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування).

Враховуючи досвід попередніх успішних повернень з території Російської Федерації викрадених українських дітей через вплив російських органів влади на озброєних осіб, Лутковська закликала свою російську колегу до рішучих дій з метою недопущення незаконного переміщення дітей – громадян України.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на Департамент інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, 8 серпня представниками збройних терористичних формувань, що діють на сході України, було незаконно переміщено через пункт пропуску «Ізварино-Донецьк» до Російської федерації 7 українських дітей віком до 2-х років, хворих на дитячий церебральний параліч, викрадених з Будинку малюка м.Луганськ.