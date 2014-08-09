Депутати Львівської області ухиляються від військової служби

Депутати районних, сільських та селищних рад Львівської області масово ухиляються від військової служби.

Про це сьогодні повідомили УНІАН у відділі по роботі з громадськістю Львівського обласного військового комісаріату.

„Зокрема, про депутатів Самбірського району, які не виявляють бажання боронити Батьківщину. З 88 викликаних у Самбірський військкомат «слуг народу», з’явилось всього лише 11. Цей факт мав би зацікавити прокуратуру області”, - наголошується у повідомленні.

У Яворівському районі лише три високопосадовці району – голова сільради села Бунів та двоє депутатів добровільно зголосились на військову службу та вже скеровані для її проходження у Центр забезпечення навчального процесу Академії сухопутних військ.

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„Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», не підлягають призову на військову службу під час мобілізації народні депутати України. Однак, це аж ніяк не стосується депутатів районних, сільських та селищних рад. Нагадаємо, що згідно з українським законодавством, ухилення від призову карається позбавленням волі терміном від 2 до 5 років. І неважливо, хто порушив закон – простий робітник, чи високо посадовець”, - наголошується у повідомленні.