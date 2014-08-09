ФСБ Росії заборонила раднику голови меджлісу в'їзд до Криму

За словами голови меджлісу Рефата Чубарова, термін заборони, оголошений Ісмету Юкселю представниками ФСБ Росії – 5 років. "При цьому повідомлення про заборону в'їзду до Криму, яке Ісмет Юксель відмовився підписувати як незаконне і таке, що порушує його права, в руки йому не було вручене", - зазначив глава меджлісу.