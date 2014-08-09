ФСБ Росії заборонила раднику голови меджлісу в'їзд до Криму
20:33, 09 серпня 2014Політика
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Вранці на пункті пропуску представники ФСБ Росії заборонили в'їжджати на півострів раднику голови меджлісу Ісмету Юкселю. Чоловік повертався додому з дружиною та донькою.
фото УНЫАН
За словами голови меджлісу Рефата Чубарова, термін заборони, оголошений Ісмету Юкселю представниками ФСБ Росії – 5 років. "При цьому повідомлення про заборону в'їзду до Криму, яке Ісмет Юксель відмовився підписувати як незаконне і таке, що порушує його права, в руки йому не було вручене", - зазначив глава меджлісу.
ФСБ Росії заборонило раднику голови меджлісу в'їзд в Крим
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