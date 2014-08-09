Росія зранку намагалась вторгнутись в Україну під виглядом миротворців

Заступник глави адміністрації президента Валерій Чалий розповів в ефірі одного з телеканалів, що "планувалася дуже серйозна провокація з боку РФ, яка могла вже в ніч на 9 серпня привести до зовсім непередбачуваних подій і ескалації загрози".

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"В сторону українського кордону рухався величезний конвой, який супроводжувався військовими і технікою РФ, начебто за погодженням з комітетом Червоного хреста. Повинна була увійти гуманітарна колона з миротворчими силами, очевидно щоб спровокувати повномасштабний конфлікт", - розповів він. У самому ж Червоному хресті спростували заяви Росії, що це було погоджено з комітетом.