Протестанти на Донбасі зазнають переслідувань з боку бойовиків - ЗМІ

Багатьом баптистам доводиться залишати свої домівки, їхні церкви захоплені, богослужіння заборонені. Про це повідомив очільник місії Йоахім Лянґе у неділю, 10 серпня, передає «Німецька хвиля».

За його інформацією, серед протестантів є і вбиті. У Донецьку сепаратисти захопили християнський університет. Крім того, представники озброєних угруповань напередодні зруйнували молитовний дім. Такі дії з боку сепаратистів можуть бути вмотивовані поширеним уявленням серед росіян, що протестантська віра - ”прояв впливу Заходу”. Тому, з їхньої точки зору, у православній Росії цій конфесії не місце.

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В Україні нараховується понад 2 тисячі протестантських релігійних громад з 120 тисячами вірян.

Конфлікт на Донбасі, за словами Лянґе, привів до непорозумінь і у церковних колах. Представники українських та російських баптистів під час нещодавньої міжнародної конференції у Єрусалимі не змогли погодити єдиної позиції щодо подій в Україні.

Як повідомляв УНІАН, підтримувані Росією терористи влаштували масове поховання у центрі Слов`янська Донецької області. Зокрема, після звільнення міста біля стели-пам’ятника героям громадянської війни правоохоронці знайшли 14 тіл. За деякими даними, у цій могилі знаходилися, зокрема, тіла чотирьох священиків протестантської церкви Преображення Господнього. Трьох із них вже ідентифікували, а ще 11 тіл були передані на експертизу для проведення ДНК-аналізів.