Росія закрила чотири пункти пропуску на українському кордоні
09:48, 11 серпня 2014Політика
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Росія призупинила пропуск фізичних осіб і транспортних засобів через чотири митних пости.
Чотири пункти пропуску на українсько-російському кордоні закриті / УНІАН
Як повідомляє РИА "Новости" з посиланням на співробітника Південного митного управління Раяна Фарукшина., закриті пункти пропуску "Матвєєв Курган", "Новошахтинськ", "Куйбишеве" і "Волошине".
"Посадові особи суміжної російського митного поста "Матвєєв Курган", а також водії семи вантажівок, які перебували в зоні контролю, були евакуйовані", - сказав Фарукшин.
Читайте такожРосія завершила військові навчання біля кордону з Україною - ЗМІРосійські митники вже закривали пункти пропуску на кордоні з Україною. Зокрема, 1 серпня була припинена робота пунктів "Новошахтинськ", "Гуково" і "Куйбишеве".
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