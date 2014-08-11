Росія закрила чотири пункти пропуску на українському кордоні

Як повідомляє РИА "Новости" з посиланням на співробітника Південного митного управління Раяна Фарукшина., закриті пункти пропуску "Матвєєв Курган", "Новошахтинськ", "Куйбишеве" і "Волошине".

"Посадові особи суміжної російського митного поста "Матвєєв Курган", а також водії семи вантажівок, які перебували в зоні контролю, були евакуйовані", - сказав Фарукшин.

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