СБУ затримала п'ятьох терористів з банди "Баті", які готували диверсію

Як повідомили в прес-службі СБУ, п'ятеро затриманих бойовиків тероризували мирне населення у Дебальцевському районі на Донеччині, виконуючи завдання із встановлення місць дислокації опорних пунктів ЗСУ, а також вивчення маршрутів руху української військової техніки та особового складу.

За інформацією слідства, злочинці були затримані безпосередньо тоді, коли вони готувалися до диверсії стосовно одного з об'єктів української армії, розгорнутого на передових позиціях.

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Під час затримання у терористів вилучено зброю та боєприпаси, зокрема, ручний протитанковий гранатомет та заряди до нього, автомати Калашникова, набої до стрілецької зброї, гранати Ф-1 та РГД.

"Допитані терористи повідомили вагому інформацію щодо місць дислокації окремих підрозділів терористів "ЛНР", кількості живої сили та озброєння. Розпочато кримінальне провадження, тривають слідчі та процесуальні дії", - додали в СБУ.