Чалий: Україна не чекає "гуманітарних конвоїв" з Росії
00:50, 12 серпня 2014Політика
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Україна не очікує ніяких "гуманітарних конвоїв"
Україна не чекає "гуманітарних конвоїв" з Росії / ВКонтакте
Про це на своїй сторінці у "Фейсбуці" написав заступник глави Адміністрації Президента Валерій Чалий.
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"Пояснюю: ми не очікуємо. Мова йде про ініціативу Президента України про міжнародну гуманітарну допомогу для населення Луганська за участі ЄС, США, Німеччини, інших партнерів. Росія може долучитись. Але все - у відповідності до міжнародних норм, законів України, через контрольовані нами пункти перетину кордону під егідою Міжнародного Комітету Червоного Хреста", - зазначив Чалий.
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