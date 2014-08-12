Чалий: Україна не чекає "гуманітарних конвоїв" з Росії

Про це на своїй сторінці у "Фейсбуці" написав заступник глави Адміністрації Президента Валерій Чалий.

Читайте такожГеращенко: Міжнародна гуманітарна місія і «військовий конвой» - різні поняття

"Пояснюю: ми не очікуємо. Мова йде про ініціативу Президента України про міжнародну гуманітарну допомогу для населення Луганська за участі ЄС, США, Німеччини, інших партнерів. Росія може долучитись. Але все - у відповідності до міжнародних норм, законів України, через контрольовані нами пункти перетину кордону під егідою Міжнародного Комітету Червоного Хреста", - зазначив Чалий.