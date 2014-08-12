Поставки РФ в Україну допомоги без дозволу Києва призведуть до нових санкцій - США

До такої думки в ході телефонної розмови в понеділок, 11 серпня, прийшли президент США Барак Обама і прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці, повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на прес-службу Білого дому.

"Президент і прем'єр-міністр обговорили розвиток ситуації в Україні і підтвердили, що будь-яка інтервенція під приводом гуманітарної допомоги повинна здійснюватися тільки з формальної, чітко вираженої згоди і дозволу уряду України", - йдеться в повідомленні.

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"Вони (Обама і Ренці - Ред.) погодилися з тим, що будь-які кроки Росії, які не відповідатимуть цим вимогам, будуть неприйнятні, порушать міжнародні закони і призведуть до додаткових санкцій", - додали в прес-службі Білого дому.

Обама і Ренці також відзначили прагнення влади України доставити гуманітарну допомогу на південний схід країни з допомогою Міжнародного Комітету Червоного Хреста та інших визнаних міжнародних організацій.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін поінформував главу Європейської комісії Жозе Мануеля Баррозу про направлення гуманітарного конвою в Україну.