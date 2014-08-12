Поліцейські Малайзії продовжать розслідування аварії Boeing

Про це пише ИТАР-ТАСС з посиланням на главу поліції Малайзії Халіда Абу Бакара.

За його словами, "один співробітник буде направлений з Лондона до Києва, де повинен буде отримувати регулярну інформацію про хід слідства". Крім того, "двоє поліцейських будуть направлені в Амстердам і Ейндховен", - уточнив Халід Абу Бакар.

Всього в Україні перебували 87 співробітників правоохоронних органів королівства. Як розповів раніше один з керівників групи Лау Пан Тай, майже за десять днів перебування в Україні, експерти лише "два-три рази побували на місці краху лайнера". "Кожен раз проводили там не більше трьох годин", - повідомив він.

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Менше з тим, шеф поліції Малайзії уточнив, що в разі необхідності нова група фахівців готова знову відправитися на місце катастрофи "Боїнга-777", що був збитий 17 липня. Всі 298 осіб, що знаходилися на борту лайнера "Малазійських авіаліній" загинули, серед них були 43 підданих королівства.