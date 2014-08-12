РФ направила гуманітарну допомогу Україні без попереднього узгодження - ЗМІ

Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, за даними адміністрації Московської області, "автоколона доставить жителям східної України близько 2 тис. тонн гуманітарних вантажів, зібраних москвичами і жителями Московської області".

До складу колони входять близько 280 вантажних автомобілів. За інформацією російської влади, вони повинні доставити людям, які її потребують в Україні, продовольство, медикаменти, питну воду, спальні мішки і електростанції.

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