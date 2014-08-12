Верховна Рада ухвалила у першому читанні урядовий законопроект про санкції

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 243 із 308 депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Фракції Партії регіонів та група “За мир та стабільність” не дали жодного голосу на підтримку цього законопроекту.

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Під час розгляду законопроекту низка депутатів висловилася за необхідність серйозного його доопрацювання до другого читання.