Верховна Рада ухвалила у першому читанні урядовий законопроект про санкції

13:42, 12 серпня 2014
Політика
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Верховна Рада України ухвалила у першому читанні урядовий законопроект про санкції (№4453а).

Рада ухвалила законопроект про санкції в першому читанні / УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 243 із 308 депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Фракції Партії регіонів та група “За мир та стабільність” не дали жодного голосу на підтримку цього законопроекту.

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Під час розгляду законопроекту низка депутатів висловилася за необхідність серйозного його доопрацювання до другого читання.

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