В ОБСЄ побачили загрозу свободі слова в урядовому законопроекті про санкції

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович висловила стурбованість з приводу законопроекту про санкції, і закликає український парламент відмовитися від положень, які дозволяють владі забороняти або обмежувати діяльність ЗМІ.

Про це йдеться у листі Міятович до голови Верховної Ради України Олександра Турчинова, повідомляє ОБСЄ.

Законопроект був ухвалений в першому читанні Верховною Радою України сьогодні.

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„Я закликаю членів Верховної Ради відмовитися від положень закону, небезпечних для свободи ЗМІ та плюралізму, і які йдуть проти зобов'язань ОБСЄ щодо свободи висловлювань та свободи ЗМІ”, - пише Міятович у листі.

Представник ОБСЄ зазначає, що повністю розуміє заклопотаність навколо питання національної безпеки, яка була висловлена урядом України у зв'язку з триваючим конфліктом, але вказує, що це не повинно „виправдовувати непропорційне обмеження свободи висловлювання думок і свободи засобів масової інформації”.

Міятович вважає, що заходи, які включені в законопроект, є „явним порушенням міжнародних стандартів і, таким чином, безпосередньо обмежують вільний потік інформації та ідей”. Разом з тим, вона також підтвердила свою тверду переконаність в тому, що „у важких і складних ситуаціях, в якій Україна є зараз, свобода ЗМІ та плюралізм думок повинен бути захищений”.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України вніс у ВР проект закону про упровадження санкцій стосовно юридичних і фізичних осіб, підозрюваних у злочинах проти територіальної цілісності України і її громадян.

Законопроект, зокрема, дозволяє владі забороняти або обмежувати ретрансляцію телебачення і радіо каналів, обмежувати або припиняти діяльність ЗМІ, в тому числі, в мережі Інтернет, обмежувати або забороняти виробництво або розповсюдження друкованих матеріалів, і обмежувати або припиняти телекомунікаційні послуги та використання громадської телекомунікаційної мережі.