Піскун може повернутися в крісло Генпрокурора упродовж найближчої години

Вищий адміністративний суд України близько 13-ї години має винести рішення у справі щодо поновлення Святослава ПІСКУНА на посаді генерального прокурора України.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні під час чергового судового засідання представники С.ПІСКУНА в суді заявили клопотання про перенесення судового засідання. Втім, у ньому вони не мотивували причин для перенесення, у зв’язку з чим колегія суддів ВАСУ відхилила їхнє клопотання.

Крім того, під час судового засідання представники екс-генпрокурора, звертаючись до суддів, просили скасувати рішення Апеляційного суду Києва і залишити в силі ухвалу Шевченківського районного суду Києва.

У свою чергу представники інтересів в суді Президента України Віктора ЮЩЕНКА, міністр юстиції України Сергій ГОЛОВАТИЙ, навпаки, просив суд, щоб той визнав рішення як Апеляційного суду Києва так і Шевченківського суду такими, що не відповідають чинному законодавству.

С.ГОЛОВАТИЙ, вчергове аргументуючи своє клопотання, зазначив, що звільнення Президентом генерального прокурора не може розглядатися в адміністративних судах України, оскільки належить до компетенції Конституційного Суду.

В той же час, як зазначив у своєму виступі С.ГОЛОВАТИЙ, Апеляційний суд столиці міг переглянути цю справу за наявністю нових доказів і таким чином змінив би рішення Шевченківського суду, але цього зроблено не було. «Він (Апеляційний суд) фактично самоусунувся від тої функції, яка покладена на суд апеляційної інстанції», - сказав С.ГОЛОВАТИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня 2005 року Президент Віктор ЮЩЕНКО звільнив С.ПІСКУНА з посади генпрокурора, а 3 листопада за згодою Верховної Ради призначив на цю посаду Олександра МЕДВЕДЬКА.

18 листопада Шевченківський райсуд Києва визнав незаконним звільнення С.ПІСКУНА з посади генпрокурора і виніс постанову про поновлення його на посаді.

6 грудня Апеляційний суд Києва зупинив виконання постанови Шевченківського суду до розгляду справи в суді апеляційної інстанції. Суд прийняв таке рішення за клопотанням міністра юстиції Сергія ГОЛОВАТОГО, який представляв інтереси Президента під час розгляду справи у Шевченківському райсуді.

23 лютого 2006 року Апеляційний суд Києва частково задовольнив скаргу Міністерства юстиції і Секретаріату Президента України на постанову Шевченківського райсуду від 18 листопада 2005 року. Апеляційний суд скасував рішення Шевченківського райсуду і направив справу на повторний розгляд до цього суду.