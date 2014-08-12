У Чернігові планують побудувати свою "лінію Маннергейма" на кордоні з РФ

Про це заявив голова Чернігівської облради Микола Звєрєв, повідомляє прес-служба відомства.

"Вже проводиться робота зі створення та нарощування прикордонної інфраструктури, інженерних та фортифікаційних перешкод. Кордон розбитий на сектори. Рів шириною шістьметрів та глибиною три метри вже копається від поста «Сеньківка» в сторону Грем’яча", - заявив він.

За словами чиновника, загальна протяжність інженерних споруд в районах Чернігівської області складе 183 км.

Звєрєв зазначив, що кордон з РФ необхідно зміцнити за принципом "лінії Маннергейма", яка в 1940 році дозволила Фінляндії два місяці стримувати напад Радянського Союзу.

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Голова облради також відзначили необхідність розміщення на Чернігівщині загонів Збройних сил України для прикриття прикордонників.

"Оскільки наша область є прикордонною, Міноборони слід розглянути питання про відновлення штабу Північного оперативного командування у Чернігові", - вважає Звєрєв.

Голова облради заявив, що місцева влада вже веде переговори з Латвією, Литвою та Естонією щодо матеріальної допомоги в реалізації проекту.

Довідка:Лінія Маннергейма — смуга фортифікаційних укріплень, що їх було побудовано Фінляндією на Карельському перешийку у двадцяті-тридцяті роки 20 століття на випадок війни із Радянським Союзом. Названі за ім'ям головнокомандувача фінськими військами у Зимовій війні Карла Ґустава Маннергейма. Будівництво перших укріплень розпочалося 1924 року за участі французьких та бельгійських інженерів.

На лінії Маннергейма відбувалися найзапекліші бої Зимової війни; спираючись на лінію Маннергейма фінські війська два місяці затримували наступ Червоної армії.